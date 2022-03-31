«Оккупанты планируют усилить обстрелы». Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться 31 марта, 21:05 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Рубежном Луганской области, 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться и заявил, что российские оккупанты, вероятно, увеличат количество обстрелов и попытки прорвать защиту украинских бойцов.

Война России против Украины — главные события 31 марта

"…Орки не продвинулись, но, чтобы спасти лицо Путлера, будут пытаться бросить все силы на Луганское и Донецкое направления и выйти на географические границы Луганской области", — сказал он в видеообращении.



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Гайдай призвал жителей области не медлить и эвакуироваться, если есть возможность:

«У нас каждый день ездят автобусы, которые эвакуируют людей и дальше они едут в сторону запада Украины. Вы не едете в никуда — у вас будет крыша над головой, еда, а уже после победы будем все восстанавливать и решать вопрос с трудоустройством».

Глава ОГА добавил, что сегодня с разных территорий области вывезли больше тысячи человек. В то же время эвакуировать людей из некоторых районов Рубежного и Попасной сейчас не могут, потому что российские оккупанты расстреливают все проезжающие машины.

Сергей Гайдай также сообщил, что два человека погибли в результате дневных обстрелов оккупантов в Северодонецке и Лисичанске.

Вечером 31 марта в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении для захвата частей Харьковской, Луганской и Донецкой областей, в том числе блокады Славянска и Краматорска.

Ранее министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому российская армия сосредоточит усилия на попытках оккупировать Донбасс. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия изменила свои первоначальные планы из-за больших потерь и жесткого сопротивления украинцев.

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