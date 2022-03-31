Российское вторжение. Путин заявил, что условия для прекращения огня в Украине «еще не созданы» — премьер-министр Италии

31 марта, 14:48
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Путин заявил Драги, что условия для прекращения огня в Украине «еще не созданы» (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Путин заявил Драги, что условия для прекращения огня в Украине «еще не созданы» (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Путин заявил итальянскому премьер-министру Марио Драги, что условия для прекращения огня в Украине "еще не созданы".

Война России против Украины — главные события 31 марта

Об этом сообщил сам Драги на пресс-конференции, передает The Guardian.

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Драги заявил, что Путин также сообщил ему, что действующие газовые контракты остаются в силе и что европейские фирмы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Марио Драги Война России против Украины

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