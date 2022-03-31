Российское вторжение. Путин заявил, что условия для прекращения огня в Украине «еще не созданы» — премьер-министр Италии 31 марта, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Путин заявил Драги, что условия для прекращения огня в Украине «еще не созданы» (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщил сам Драги на пресс-конференции, передает The Guardian.

Драги заявил, что Путин также сообщил ему, что действующие газовые контракты остаются в силе и что европейские фирмы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.