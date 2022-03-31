Более 600 танков и 17500 своих солдат. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях российских оккупантов в Украине

31 марта, 09:43
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Оккупанты теряют свою технику в боях с украинскими военными (Фото:Генштаб ВСУ)

Оккупанты теряют свою технику в боях с украинскими военными (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 17 500 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

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Также оккупанты лишились более 4300 единиц техники, среди них:

  • танков — 614 ед.,
  • боевых бронированных машин — 1735 ед.,
  • артиллерийских систем — 311 ед.,
  • РСЗО — 96 ед.,
  • средства ПВО — 54 ед.,
  • самолетов — 135 ед.,
  • вертолетов — 131 ед.,
  • автомобильной техники — 1201 ед.,
  • корабли/катера — 7 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 75,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 83 ед.,
  • спецтехника — 22 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/284548243858261
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Россия напала на Украину 24 февраля. 31 марта — 36-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

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Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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