Более 600 танков и 17500 своих солдат. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях российских оккупантов в Украине 31 марта, 09:43 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты теряют свою технику в боях с украинскими военными (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 17 500 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 4300 единиц техники, среди них:

танков — 614 ед.,

боевых бронированных машин — 1735 ед.,

артиллерийских систем — 311 ед.,

РСЗО — 96 ед.,

средства ПВО — 54 ед.,

самолетов — 135 ед.,

вертолетов — 131 ед.,

автомобильной техники — 1201 ед.,

корабли/катера — 7 ед.,

цистерн с ГСМ — 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 83 ед.,

спецтехника — 22 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 31 марта — 36-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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