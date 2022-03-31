Более 600 танков и 17500 своих солдат. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях российских оккупантов в Украине
Оккупанты теряют свою технику в боях с украинскими военными (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 17 500 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 31 марта
Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.
Также оккупанты лишились более 4300 единиц техники, среди них:
- танков — 614 ед.,
- боевых бронированных машин — 1735 ед.,
- артиллерийских систем — 311 ед.,
- РСЗО — 96 ед.,
- средства ПВО — 54 ед.,
- самолетов — 135 ед.,
- вертолетов — 131 ед.,
- автомобильной техники — 1201 ед.,
- корабли/катера — 7 ед.,
- цистерн с ГСМ — 75,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 83 ед.,
- спецтехника — 22 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 31 марта — 36-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
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