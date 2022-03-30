Советники Путина боятся сказать ему, как плохо обстоят дела у российской армии в Украине — CNN 30 марта, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Советники российского диктатора Владимира Путина не говорят ему, как на самом деле обстоят дела у российской армии в Украине, — об этом заявил американский чиновник NBC News и CNN.

Война России против Украины — главные события 30 марта

«Путин даже не знал, что его вооруженные силы используют и теряют срочников в Украине, что указывает на непоступление точной информации президенту России… По нашему мнению, советники Путина дезинформируют его о том, насколько плохо справляются российские вооруженные силы и как российская экономика страдает от санкций, потому что слишком боятся сказать ему правду», — сказал чиновник.

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CNN со ссылкой на чиновника сообщает, что, по данным США, Путин «почувствовал, что его вводят в заблуждение», и сейчас между диктатором и российским минобороны существует постоянная напряженность.

По данным Генштаба ВСУ, за 34 дня полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 17 300 человек личного состава, 605 танков, 131 самолет и не только.

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