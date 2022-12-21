Зеленский едет в Вашингтон. Президент впервые с начала большой войны встретится с Байденом и будет просить ATACMS — онлайн 21 декабря, 10:48 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.



Первыми о неожиданном визите Зеленского в Соединенные Штаты сообщили ночью американские СМИ. Утром это подтвердил президент Украины. С Байденом они планируют обсудить всестороннее сотрудничество двух стран, в частности в сфере обороноспособности — Белый дом объявит о новом значительном пакете помощи. Также Зеленский выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

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Накануне Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области и заявил в вечернем обращении, что эта неделя «чрезвычайно важна для Украины — для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год».

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10:28 Зеленский передаст Байдену и Конгрессу США украинский флаг, подписанный бойцами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон передаст Конгрессу США и американскому лидеру Джо Байдену сине-желтый флаг, полученный от бойцов ВСУ накануне в Бахмуте.



09:22 Украинская делегация на встрече с Байденом намерена просить ракеты ATACMS — Politico

Украинская делегация на встрече с президентом США Джо Байденом намерена просить ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км, а также разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper, сообщает Politico.



09:08 В Белом доме раскрыли детали подготовки визита Зеленского в США

Зеленский и Байден обсудили возможность визита украинского лидера в Вашингтон во время телефонного разговора 11 декабря. Через три дня Киев получил от администрации Байдена официальное приглашение.



08:41 Белый дом подтвердил передачу Украине систем Patriot

Белый дом подтвердил, что в новом пакете военной помощи для Украины будут ракетные системы Patriot. Их передадут в рамках нового крупного пакета военной помощи почти на $2 миллиарда.



08:04 Зеленский подтвердил свой визит в США и запланированную встречу с Байденом

«Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», — заявил он в Twitter.



05:33 Зеленский уже в пути в Вашингтон, новый пакет помощи США достигнет $1,8 млрд и будет включать Patriot — СМИ

Телеканал CNN сообщил, что Зеленский уже направляется в США для встречи с главой Белого дома Джо Байденом. По данным телеканала, его визит не был окончательно согласован, и из соображений безопасности нет информационного сопровождения.

02:40 Пелоси призвала конгрессменов не пропускать заседание в среду

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к конгрессменам с призывом не пропускать заседание в среду, 21 декабря.

