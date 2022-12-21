СМИ назвали, на какое время запланировано выступление Зеленского перед Конгрессом США
Перед выступлением в Конгрессе Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом (Фото:ОПУ)
Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед Конгрессом США в ночь на 22 декабря, в 02:30 по Киеву.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Перед этим у украинского президента состоится встреча с главой Белого дома Джо Байденом, после которой они проведут совместную пресс-конференцию.
Как ожидается, на ней президент США объявит о дополнительной помощь Украине в области безопасности на сумму около 2 миллиарда долларов, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Неанонсированная поездка Зеленского в США стала первым его визитом за границу с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.