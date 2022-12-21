СМИ назвали, на какое время запланировано выступление Зеленского перед Конгрессом США

21 декабря, 15:47
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Перед выступлением в Конгрессе Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом (Фото:ОПУ)

Перед выступлением в Конгрессе Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед Конгрессом США в ночь на 22 декабря, в 02:30 по Киеву.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Перед этим у украинского президента состоится встреча с главой Белого дома Джо Байденом, после которой они проведут совместную пресс-конференцию.

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Как ожидается, на ней президент США объявит о дополнительной помощь Украине в области безопасности на сумму около 2 миллиарда долларов, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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Инфографика: НВ

Неанонсированная поездка Зеленского в США стала первым его визитом за границу с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Конгресс США Военная помощь Владимир Зеленский ЗРК Patriot Война России против Украины

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