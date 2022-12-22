Украина выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон, но Путин не собирается останавливаться — Байден 22 декабря, 00:03 Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Российский диктатор Владимир Путин не собирается прекращать полномасштабную войну против Украины, несмотря на свои военные провалы.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время брифинга по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме в среду, 21 декабря.

Байден подчеркнул, что Украина выиграла битвы за Киев, Херсон и Харьков и каждый раз оказывалась сильнее, чем рассчитывала Россия. Он отметил, что президент Украины готов к справедливому миру, а Владимир Путин не намерен прекращать свою жестокую войну.

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США обеспечат, чтобы храбрый украинский народ мог продолжать защищать свою страну от российской агрессии столько, сколько потребуется, добавил Байден.

21 декабря президент Украины совершил визит в США — первую заграничную поездку с начала полномасштабного вторжения РФ. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 млрд долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.