США ужесточили санкции против ЧВК Вагнера 22 декабря, 01:55 Приспешник Путина Евгений Пригожин (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

В среду, 21 декабря, Министерство торговли США объявило новые санкции против российской частной военной компании Вагнера, которой управляет «повар Путина» Евгений Пригожин.

Об этом сообщает Reuters.

"Группа Вагнера является одной из самых известных наемнических организаций в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека по всей Украине. Сегодня мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, стремящимся подхватить шатающуюся эстафету жестокости от путинской армии, что министерство торговли США без колебаний будет действовать против них", - заявил заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес.

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Теперь, после новых санкций, террористическая организация Пригожина будет определяться как "конечный пользователь военного оборудования" и будет испытывать ограничения при попытках приобрести любые технологии, созданные с привлечением американского оборудования.

В 2017 году США добавили ЧВК Вагнера в торговый черный список.

