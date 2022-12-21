Визит Зеленского в Вашингтон: Подоляк назвал США неоспоримым лидером демократического мира 21 декабря, 13:45 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал США неоспоримым лидером демократического мира, а Украину — неоспоримым лидером сегодня в обороне.

«США являются неоспоримым лидером демократического мира… Украина же — несомненный лидер сегодня в обороне и защите ценностей этого мира, свободы, конкуренции, международного права», — говорится в сообщении в Twitter в среду, 21 декабря.

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По словам Подоляка, важно понять, что еще предстоит сделать, чтобы авторитарный монстр РФ окончательно проиграл.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

Первыми о неожиданном визите Зеленского в Соединенные Штаты сообщили ночью американские СМИ. Утром это подтвердил президент Украины. С Байденом они планируют обсудить всестороннее сотрудничество двух стран, в частности в сфере обороноспособности — Белый дом объявит о новом значительном пакете помощи.

Также Зеленский выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.