Байден встретил Зеленского в Белом доме — фото

21 декабря, 21:09
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Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 21 декабря, прибыл в Белый дом на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает журналист Голоса Америки Остап Ярыш в Twitter.

Ранее американские СМИ публиковали график, согласно которому переговоры Зеленского и Байдена начнутся в 21:30, а их совместная пресс-конференция — в 23:30.

https://twitter.com/OstapYarysh/status/1605640914390568961

Агентство Reuters опубликовало фотографии прибытия Зеленского в Белый дом. Его встречали Джо Байден и первая леди США Джилл Байден.

Видео дня

REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis
REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis
REUTERS/Kevin Lamarque
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis
REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis

Это первый заграничный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее США объявили о помощи Украине на 1,85 млрд долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Джо Байден Украина-США Владимир Зеленский Война России против Украины

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