Байден встретил Зеленского в Белом доме — фото 21 декабря, 21:09 Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Ранее американские СМИ публиковали график, согласно которому переговоры Зеленского и Байдена начнутся в 21:30, а их совместная пресс-конференция — в 23:30.

Агентство Reuters опубликовало фотографии прибытия Зеленского в Белый дом. Его встречали Джо Байден и первая леди США Джилл Байден.

Видео дня

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Leah Millis

Это первый заграничный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее США объявили о помощи Украине на 1,85 млрд долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.