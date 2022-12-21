Белый дом подтвердил передачу Украине систем Patriot 21 декабря, 08:41 В новом пакете военной помощи для Украины от США будут системы Patriot (Фото:yetdark/flickr.com)

Белый дом подтвердил, что в новом пакете военной помощи для Украины будут ракетные системы Patriot.

Согласно сообщению на сайте Белого дома, системы Patriot передадут Украине в рамках нового крупного пакета военной помощи, почти на два миллиарда долларов.

Батарея Patriot станет «критическим активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины».

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США будут обучать украинских военным управлению системой в третьей стране.

Также США продолжат уделять приоритетное внимание другим формам поддержки противовоздушной обороны, включая системы NASAMS, HAWK, Stingers и оборудование для борьбы с БПЛА.

Президент США Джо Байден официально объявит о новом пакете помощи для Украины 21 декабря.

Телеканал CNN сообщил, что в среду, 21 декабря, в Белом доме должны встретятся президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщается, что неожиданная встреча состоится на фоне намерений США направить Украине новый пакет оборонной помощи, включающий ракетные системы Patriot.

Утром 21 декабря президент Владимир Зеленский подтвердил, что отправляется в США с официальным визитом.

Инфографика: НВ