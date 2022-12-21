После Patriot будут Leopard, Marder и ракеты определенной дальности — Подоляк

21 декабря, 21:12
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С Patriot у ВСУ появится возможность закрыть небо (Фото:ukraine_map/Twitter)

С Patriot у ВСУ появится возможность закрыть небо (Фото:ukraine_map/Twitter)

После получения ЗРК Patriot Киев будет стремиться получить немецкие танки Leopard и БМП Marder.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что с Patriot у ВСУ появится возможность закрыть небо и «полностью сосредоточиться на уничтожении остатков российской армии».

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«Дальше — Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности», — добавил советник.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1605618309323403264?t=lsSnwAiVuJw6eIqf7iVSjQ&s=19

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 21 декабря, заявил, что новый пакет помощи Украине впервые будет включать ЗРК Patriot.

https://www.youtube.com/embed/R0UbbUGZmyU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев ЗРК Patriot Михаил Подоляк

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