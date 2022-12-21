После Patriot будут Leopard, Marder и ракеты определенной дальности — Подоляк
С Patriot у ВСУ появится возможность закрыть небо (Фото:ukraine_map/Twitter)
После получения ЗРК Patriot Киев будет стремиться получить немецкие танки Leopard и БМП Marder.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Подоляк подчеркнул, что с Patriot у ВСУ появится возможность закрыть небо и «полностью сосредоточиться на уничтожении остатков российской армии».
«Дальше — Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности», — добавил советник.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 21 декабря, заявил, что новый пакет помощи Украине впервые будет включать ЗРК Patriot.