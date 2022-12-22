Украина может победить на поле боя, а Путин проиграет — Байден 22 декабря, 01:24 Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Украина может победить на поле боя, а российский диктатор Владимир Путин потерпит поражение. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме в среду, 21 декабря.

Байден подчеркнул, что Путин продолжает ошибаться и не может выиграть войну, а Украина может победить на поле боя с помощью США и других своих союзников.



«Путин все чаще преследует гражданские цели… Этот парень… он проиграет… Он потерпел неудачу в прошлом, и для него и для всех остальных очень важно видеть, что президент Зеленский и я едины», — сказал американский президент.



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21 декабря Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 млрд долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.