Для перелета Зеленского в США задействовали американский военный самолет — CNN 21 декабря, 16:40 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Для поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон задействовали американский военный самолет. Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников.

Как пишет телеканал, США активно участвовали в мерах безопасности, чтобы доставить Зеленского из Украины и обратно во время его первого с начала полномасштабного вторжения России визита за границу.

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Исполнять их обе стороны начали сразу после того, как украинский лидер принял приглашение американского президента Джо Байдена неделю назад.

«В конце концов это было его [Зеленского] решение. Он пришел к выводу, что эти параметры безопасности отвечают его потребностям. Мы согласились с этим, поэтому мы выполняем соответствующие действия», — заявил собеседник CNN.

Зеленский планирует покинуть Вашингтон сразу после своего выступления в Конгрессе США, поэтому его визит — «вопрос нескольких часов».

Ранее в среду президента Украины заметили в польском Пшемысле. По данным СМИ, он вылетел из аэропорта Жешув в Вашингтон.

По данным СМИ, Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 21 декабря в 21:00 по киевскому времени. Это первый заграничный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ. Также Зеленский выступит перед Конгрессом США.

Ожидается, что президент США объявит о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов, в который войдут ЗРК Patriot — об их передаче давно просил Киев.