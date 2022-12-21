Зеленский передал Байдену медаль украинского командира HIMARS
Зеленский также вручил письмо Байдену от украинского защитника (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту США Джо Байдену медаль украинского командира батареи HIMARS и письмо от него.
«Один парень, который действительно, действительно герой, настоящий капитан, и он попросил меня передать его награду, он попросил меня передать его награду президенту Байдену», — сказал Зеленский во время общения президентов с журналистами в Белом доме.
Президент сообщил, что медаль за боевые заслуги принадлежала командиру батареи HIMARS. Зеленский также вручил письмо Байдену от украинского защитника.
«Вот письмо. Оно на украинском, я не читал его, но здесь есть перевод. Это он него», — сказал Зеленский, добавив, что украинского воина зовут Павел.
Зеленский вечером в среду, 21 декабря, прибыл в Белый дом на встречу с американским коллегой Байденом. Это первый заграничный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.
Ранее США объявили о помощи Украине на 1,85 млрд долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.