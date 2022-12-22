«Нет никакого справедливого мира». Зеленский и Байден рассказали, как должна закончиться война

22 декабря, 00:39
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Президенты подчеркнули, что хотят окончания войны и сохранения суверенитета и независимости Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президенты подчеркнули, что хотят окончания войны и сохранения суверенитета и независимости Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден рассказали, как представляют "справедливый мир".

Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции президенты подчеркнули, что хотят окончания войны и сохранения суверенитета и независимости Украины.

«Для меня, как для президента, справедливый мир — это никаких компромиссов по нашей территории и нашему суверенитету, это самое главное. И возмещение всех убытков, которые принесла российская агрессия», — сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что родители, которые потеряли своих детей на фронте, не хотят возмещение убытков, а, по его словам, живут исключительно местью. И чем дольше будет длиться война, тем больше будет таких родителей, сказал Зеленский.

«Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти нелюди», — подчеркнул украинский лидер.

Президент США Джо Байден добавил, что его представление о справедливом мире совпадает с позицией Зеленского.

«Свободная, независимая, процветающая Украина в безопасности. Мы оба хотим, чтобы война закончилась», — сказал он.

Байден напомнил, что война может закончиться в любой момент, когда этого захочет российский диктатор Владимира Путин. Он подчеркнул важность успеха Украины на поле боя.

https://www.youtube.com/embed/R0UbbUGZmyU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Джо Байден Владимир Зеленский

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