Офис президента опубликовал видео прибытия Зеленского в США 21 декабря, 22:56 Владимир Зеленский в США 21 декабря 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Офис президента опубликовал кадры прибытия Владимира Зеленского в США в среду, 21 декабря.

Ранее телеканал CNN сообщал, что президент Украины прилетел в Вашингтон на американском военном самолете. Зеленского встретили в том числе руководитель протокола при Госдепартаменте США Руфус Гиффорд и посол Украины в США Оксана Маркарова.



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По данным The New York Times, из аэропорта Зеленский направился в официальный гостевой дом президента США Блэр Хаус (Blair House) рядом с Белым домом.

Глава украинского государства прибыл в Белый дом после 21:00 по киевскому времени. На 23:30 запланирована совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Джо Байдена, а на 02:30 — выступление президента Украины в Конгрессе. Ожидается, что вскоре после этого Зеленский покинет США.



Ранее телеканал CNN сообщал, что из соображений безопасности о графике визита Зеленского не знали ни сотрудники посольства в США, ни высокопоставленные чиновники. По данным CNN, Зеленский хотел поехать в США несколько месяцев, но для этого нужно было учитывать ситуацию на фронте в Украине и согласовать график с Белым домом. Также источник телеканала сказал, что для визита президент Украины хотел существенного прорыва в отношениях с США, и таким сдвигом стала передача ЗРК Patriot.



21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 млрд долларов, которая включает первую батарею ЗРК Patriot.

NASAMS, Iris-T, Patriot, Hawk. Как Украину закрывают от ракет – Антон Михненко https://www.youtube.com/embed/ion8B0p5kfY