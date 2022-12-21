США официально объявили о передаче Украине системы ПВО Patriot 21 декабря, 19:19 ЗРК Patriot в Словакии (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 21 декабря, заявил, что новый пакет помощи Украине впервые будет включать ЗРК Patriot. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

21 декабря президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на 1 млрд долларов. Параллельно Блинкен объявил, что Минобороны США выделит Украине помощь еще на 850 млн долларов.

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«Сегодняшняя помощь впервые включает в себя систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО», — подчеркнул Блинкен.

По данным Госдепа, администрация Байдена выделила Украине военную помощь в целом на 21,9 млрд долларов.

В Пентагоне сообщили, что в новый пакет помощи (на 1 млрд долларов) войдет:

одна батарея Patriot и снаряды;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

500 высокоточных 155-мм снарядов;

десять 120-мм минометных систем и 10 тысяч снарядов;

десять 82-мм минометных систем;

десять 60-мм минометных систем;

37 бронемашин MRAP;

120 автомобилей HMMWV;

противопехотные мины Claymore;

противорадиолокационные ракеты HARM;

высокоточные авиационные боеприпасы ( возможно, речь об «умных бомбах» — ред.);

возможно, речь об «умных бомбах» — ред.); больше 2700 гранатометов и стрелкового оружия;

оборудование для подрывных работ;

приборы ночного видения и оптика, бронежилеты и так далее.

Инфографика: НВ

Пакет помощи Минобороны США на 850 млн долларов включает:

45 тысяч 152-мм артиллерийских снарядов;

20 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов;

50 тысяч 122-мм ракет Град;

100 тысяч 125-мм боеприпасов для танков.

21 декабря в США пройдет встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Это первый заграничный визит главы украинского государства с начала полномасштабного вторжения РФ.