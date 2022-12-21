США официально объявили о передаче Украине системы ПВО Patriot

21 декабря, 19:19
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ЗРК Patriot в Словакии (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

ЗРК Patriot в Словакии (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 21 декабря, заявил, что новый пакет помощи Украине впервые будет включать ЗРК Patriot. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

21 декабря президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на 1 млрд долларов. Параллельно Блинкен объявил, что Минобороны США выделит Украине помощь еще на 850 млн долларов.

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«Сегодняшняя помощь впервые включает в себя систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО», — подчеркнул Блинкен.

По данным Госдепа, администрация Байдена выделила Украине военную помощь в целом на 21,9 млрд долларов.

В Пентагоне сообщили, что в новый пакет помощи (на 1 млрд долларов) войдет:

  • одна батарея Patriot и снаряды;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 500 высокоточных 155-мм снарядов;
  • десять 120-мм минометных систем и 10 тысяч снарядов;
  • десять 82-мм минометных систем;
  • десять 60-мм минометных систем;
  • 37 бронемашин MRAP;
  • 120 автомобилей HMMWV;
  • противопехотные мины Claymore;
  • противорадиолокационные ракеты HARM;
  • высокоточные авиационные боеприпасы (возможно, речь об «умных бомбах» — ред.);
  • больше 2700 гранатометов и стрелкового оружия;
  • оборудование для подрывных работ;
  • приборы ночного видения и оптика, бронежилеты и так далее.
Инфографика: НВ

Пакет помощи Минобороны США на 850 млн долларов включает:

  • 45 тысяч 152-мм артиллерийских снарядов;
  • 20 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов;
  • 50 тысяч 122-мм ракет Град;
  • 100 тысяч 125-мм боеприпасов для танков.
https://twitter.com/adegrandpre/status/1605612424148799489

21 декабря в США пройдет встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Это первый заграничный визит главы украинского государства с начала полномасштабного вторжения РФ.

https://www.youtube.com/embed/wZ2Q3P6TuqE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Украина-США ЗРК Patriot Поддержка Украины Война России против Украины

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