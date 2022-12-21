США официально объявили о передаче Украине системы ПВО Patriot
ЗРК Patriot в Словакии (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 21 декабря, заявил, что новый пакет помощи Украине впервые будет включать ЗРК Patriot. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
21 декабря президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на 1 млрд долларов. Параллельно Блинкен объявил, что Минобороны США выделит Украине помощь еще на 850 млн долларов.
«Сегодняшняя помощь впервые включает в себя систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО», — подчеркнул Блинкен.
По данным Госдепа, администрация Байдена выделила Украине военную помощь в целом на 21,9 млрд долларов.
В Пентагоне сообщили, что в новый пакет помощи (на 1 млрд долларов) войдет:
- одна батарея Patriot и снаряды;
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 500 высокоточных 155-мм снарядов;
- десять 120-мм минометных систем и 10 тысяч снарядов;
- десять 82-мм минометных систем;
- десять 60-мм минометных систем;
- 37 бронемашин MRAP;
- 120 автомобилей HMMWV;
- противопехотные мины Claymore;
- противорадиолокационные ракеты HARM;
- высокоточные авиационные боеприпасы (возможно, речь об «умных бомбах» — ред.);
- больше 2700 гранатометов и стрелкового оружия;
- оборудование для подрывных работ;
- приборы ночного видения и оптика, бронежилеты и так далее.
Пакет помощи Минобороны США на 850 млн долларов включает:
- 45 тысяч 152-мм артиллерийских снарядов;
- 20 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов;
- 50 тысяч 122-мм ракет Град;
- 100 тысяч 125-мм боеприпасов для танков.
21 декабря в США пройдет встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Это первый заграничный визит главы украинского государства с начала полномасштабного вторжения РФ.