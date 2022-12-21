Путь президента в Вашингтон. Зеленского заметили в Польше перед визитом в США — видео 21 декабря, 15:04 Владимир Зеленский в Польше (Фото:TVN POLAND via CNN)

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Польшу поездом в рамках своего визита в США. Предварительно, затем он вылетел из аэропорта Жешув в Вашингтон.

Соответствующее видео опубликовали ряд Telegram-каналов, также об этом сообщает TVN Poland.

Телеканал CNN, ссылаясь на польское телевидение, сообщил, что Зеленский прибыл на поезде в Пшемысль, недалеко от польско-украинской границы. Дата съемки — 21 декабря, но время не указано.

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Затем Зеленский виден в белом автомобиле, ожидающем отправления в колонне.

По данным TVN, Зеленский затем вылетел в США из аэропорта Жешув в Вашингтон. Зеленский был замечен с послом США в Украине Бриджит Бринк.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

Первыми о неожиданном визите Зеленского в Соединенные Штаты сообщили ночью американские СМИ. Утром это подтвердил президент Украины. С Байденом они планируют обсудить всестороннее сотрудничество двух стран, в частности в сфере обороноспособности — Белый дом объявит о новом значительном пакете помощи.

Также Зеленский выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.