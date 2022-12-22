Американцы будут с вами всегда. Байден подтвердил новый пакет военной помощи и финансовую поддержку в $45 млрд 22 декабря, 00:17 Джо Байден (Фото:Голос Америки)

Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заверил, что американский народ будет с Украиной до конца.

"Америка и американцы всегда будут с Украиной, которая противостоит российской агрессии. Свет победит тьму. Мы с вами, господин Зеленский", - заявил Байден.

Он подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности подписать очередной пакет военной помощи для ВСУ и финансирование Украины на 2023 год в 45 миллиардов долларов.

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Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

21 декабря Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

Госбюджет США на 2023 год финансовый год предусматривает почти $45 миллиардов в помощь Украине и странам-союзникам НАТО.

Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на разные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплату.

Кроме того, США предоставит $13 миллиардов в экономическую поддержку украинскому правительству.