Зеленский по итогам встречи с Байденом: Мы вышли на уровень реального союзничества 22 декабря, 00:10 Зеленский прибыл в США для встречи с Байденом (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что США и Украины вышли на уровень реального союзничества, которое наполнено смыслом.

«За 300 дней этой войны мы начали новый этап в наших взаимоотношениях Украины и США. Мы вышли на уровень реального союзничества, которое на 100% наполнено реальным смыслом», — сказал Зеленский во время брифинга по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

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Украинский президент добавил, что почувствовал это на всех встречах во время визита в Вашингтон.

21 декабря президент Украины прибыл в США для встречи с Джо Байденом и выступления перед Конгрессом.

Это первый заграничный визит Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее США объявили о помощи Украине на 1,85 млрд долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.