Зеленский будет говорить с Байденом о «справедливом мире» для Украины — Кирби
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский обсудят представления Киева о «справедливом мире» для Украины и о том, как Вашингтон может помочь его достичь.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в комментарии СNN.
Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продолжении военной и экономической помощи США, а также на сохранении санкций против России и поддержке украинского народа.
Однако, по словам Кирби, президенты также обсудят, как может закончиться война России против Украины.
«Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о „справедливом мире“ и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого», — сказал Кирби.
Координатор подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин «явно не заинтересован в дипломатии прямо сейчас».
«Наоборот. Он заинтересован в том, чтобы убить больше украинских мирных жителей», — отметил Кирби.
Ранее Зеленский подчеркивал, что для окончания полномасштабной войны Украина должна освободить все захваченные россиянами территории, включая Крым и Донбасс.
По данным СМИ, Зеленский и Байден встретятся 21 декабря в 21:00 по киевскому времени.
Это первый заграничный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ. Также Зеленский выступит перед Конгрессом США.
Ожидается, что президент США объявит о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов.