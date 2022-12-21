Зеленский будет говорить с Байденом о «справедливом мире» для Украины — Кирби

21 декабря, 16:51
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский обсудят представления Киева о «справедливом мире» для Украины и о том, как Вашингтон может помочь его достичь.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в комментарии СNN.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продолжении военной и экономической помощи США, а также на сохранении санкций против России и поддержке украинского народа.

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Однако, по словам Кирби, президенты также обсудят, как может закончиться война России против Украины.

«Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о „справедливом мире“ и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого», — сказал Кирби.

Координатор подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин «явно не заинтересован в дипломатии прямо сейчас».

«Наоборот. Он заинтересован в том, чтобы убить больше украинских мирных жителей», — отметил Кирби.

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Ранее Зеленский подчеркивал, что для окончания полномасштабной войны Украина должна освободить все захваченные россиянами территории, включая Крым и Донбасс.

По данным СМИ, Зеленский и Байден встретятся 21 декабря в 21:00 по киевскому времени.

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Что будут обсуждать Байден и Зеленский

Это первый заграничный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ. Также Зеленский выступит перед Конгрессом США.

Ожидается, что президент США объявит о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Джо Байден Владимир Зеленский Война России против Украины

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