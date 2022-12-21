Пентагон считает, что потребуется «несколько месяцев» для обучения ВСУ работе с ЗРК Patriot — СNN 21 декабря, 23:22 ЗРК Patriot (Фото:NDmytriiev/Twitter)

Украинским силам потребуется «несколько месяцев», чтобы должным образом подготовиться к работе с ЗРК Patriot, сообщает СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

«Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения», — сказал чиновник.

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Он добавил, что ЗРК этого типа дополнит системы противовоздушной обороны средней и малой дальности, которые уже были переданы Украине или готовятся к отправке.

«Для противовоздушной обороны нет серебряной пули. Наша цель — помочь Украине усилить эшелонированный комплексный подход к противовоздушной обороне», — сказал чиновник.



Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 21 декабря, заявил, что новый пакет помощи Украине впервые будет включать ЗРК Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.