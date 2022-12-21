По стопам Черчилля. Почему визит Зеленского в США так важен — CNN 21 декабря, 16:47 Владимир Зеленский прибывает в Штаты в критический момент войны, пишет CNN (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Прибытие украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом 21 декабря символически усилит роль Америки в ожесточенной войне за выживание Украины и пошлет недвусмысленный сигнал Владимиру Путину. Об этом говорится в аналитической статье CNN.



НВ приводит сокращенное изложение.

Критический момент войны

Это первая поездка Зеленского за пределы Украины после российского вторжения в феврале, напоминает автор Стивен Коллинсон, и она подчеркнет историческую роль президента США Джо Байдена в возрождении западного альянса, который сдерживал Советский Союз, а сейчас противостоит новому экспансионизму Москвы в прокси-войне между ядерными сверхдержавами.

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Прием Зеленского в Белом доме станет безошибочным знаком поддержки со стороны США и Запада борьбы Украины против диктатора Путина, который говорит, что это государство не имеет права на существование. Эта война — пример того, что Байден назвал глобальным сражением между демократией и тоталитаризмом, заметил Коллинсон.

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Конгрессмен Рубен Гальего (Демократическая партия), посетивший Украину в начале декабря, заявил в эфире CNN, что Зеленский прибыл в Вашингтон с конкретной миссией. «Он пытается провести четкую линию между нашей поддержкой и выживанием и будущей победой Украины», — сказал он.

Ожидается, что во время визита Байден объявит о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в размере 1,8 миллиарда долларов США, что включает давно желаемые ракетные системы Patriot. Решение относительно последних отражает процесс внутри Соединенных Штатов, где согласовывают поставки с изменяющейся стратегией нападения России. Система ПРО поможет Киеву лучше противостоять жестоким ракетным атакам России на города и энергообъекты и будет свидетельствовать о более глубоком погружении США в конфликт, говорится в аналитической статье.

Бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк сказал, что поездка Зеленского отражает критический момент, когда судьба войны, которую Украина не может выиграть без усиленной поддержки США, может быть решена до того, как Россия сможет перегруппироваться. «Это окно возможностей для Украины, но и окно опасности, — сказал генерал CNN. — Россия слаба, но она станет сильнее. Это период, когда Соединенные Штаты должны оказать поддержку».

Кларк предложил подождать до лета, чтобы увидеть «совершенно иное поле битвы».

Как Путин отреагирует на визит?

Публичный характер визита Зеленского и объявление о Patriot рискуют еще больше спровоцировать Путина, который сигнализирует, что, какой бы катастрофической ни была война для российских войск, она будет долговременной, в расчете на то, что приверженность Запада Украине начнет угасать.

Выступление президента Украины в Конгрессе также оживит дебаты на Капитолийском холме по поводу помощи Украине, на фоне того, что республиканцы получат большинство в Палате представителей в новом году. Некоторые сторонники Дональда Трампа, которые будут иметь значительные рычаги влияния в партии, предупредили, что миллиарды долларов, которые были направлены в Украину, должны пойти на усиление южной границы США в ожидании нового притока мигрантов.

Вероятный следующий спикер Палаты представителей, представитель Республиканской партии Кевин Маккарти предупредил, что Украине не следует ожидать «чека, куда можно вписать любую сумму», от нового состава Конгресса. Такая турбулентность, не исключено, дает надежды Кремлю, пишет CNN.

Вспоминая Черчилля

Когда Зеленский прибудет в Вашингтон, он вполне может почувствовать то же, что и Уинстон Черчилль, увидевший яркие огни большого города после месяцев в темноте из-за отключения электроэнергии в результате воздушных налетов нацистов, полагает Коллинсон. Тогда британский лидер прибыл в Виргинию на борту линкора Duke of York, скрываясь от немецких подлодок в зимней Атлантике, после чего отправился самолетом в столицу США.

Рождественский визит укрепил отношения союзников, которым было суждено победить во Второй мировой и построить послевоенный демократический мир.

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«Во время видеообращения к британскому парламенту в начале года Зеленский сравнил сопротивление своей нации России с противостоянием Британии нацистам накануне вступления Штатов во Вторую мировую войну, и его приезд в столицу США обострит сравнения со встречей Черчилля и президента Франклина Рузвельта», — отмечает CNN.

В течение нескольких дней мозговых штурмов и встреч, которые подпитывались особым режимом Черчилля — херес на завтрак, виски и газированные напитки на обед, шампанское вечером и бокал 90-летнего бренди перед сном, двое лидеров разработали план поражения нацистской Германии.

«Зеленского, несомненно, встретят как героя, и он надеется, что дополнительная поддержка США будет означать, что Вашингтон действительно „обнажил меч ради свободы и отбросил ножны“, как сказал Черчилль об администрации Рузвельта в своем выступлении перед Конгрессом 26 декабря 1941 года. Украинский лидер наверняка оценит исторические параллели», — резюмирует CNN.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед Конгрессом США в ночь на 22 декабря, в 02:30 по Киеву. Перед этим у украинского президента состоится встреча с главой Белого дома Джо Байденом, после которой они проведут совместную пресс-конференцию. Как ожидается, президент США объявит о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму около 2 миллиардов долларов, которая будет включать зенитно-ракетные комплексы Patriot.