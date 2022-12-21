Путин использует зиму как оружие, а украинцы вдохновляют мир — Байден Зеленскому 21 декабря, 22:07 Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден принял в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского и осудил жестокую полномасштабную войну РФ против Украины.

Байден заявил, что для него большая честь поддерживать Зеленского и Украину в защите от «жестокой, жестокой войны, которую ведет Путин».

«Тяжело поверить, что прошло 300 дней, и Путин жестоко посягнул на право украинцев на существование как нации и напал на невинный украинский народ только для того, чтобы запугать», — сказал глава Белого дома.

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Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин пытается использовать зиму как оружие, а РФ участила атаки на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Байден подчеркнул, что украинцы вдохновляют мир своей храбростью, и США продолжат укреплять обороноспособность Украины.

Зеленский поблагодарил Байдена, Конгресс США и американский народ за поддержку Украины. По просьбе защитника Украины, командира батареи HIMARS он передал Байдену его награду и письмо.

«Один парень, действительно герой… попросил меня [в Бахмуте] передать его награду президенту Байдену. Он очень храбрый, и он сказал — передайте это очень храброму президенту, и я хочу передать вам. Это Крест боевых заслуг».

21 декабря президент Украины прибыл в США для встречи с Джо Байденом и выступления перед Конгрессом. Это первый заграничный визит Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее США объявили о помощи Украине на 1,85 млрд долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.