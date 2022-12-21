Конгресс США хочет признать РФ государством-агрессором, а не спонсором терроризма. Альтернативу придумали в администрации Байдена — СМИ 21 декабря, 11:17 Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Руководство Конгресса США хочет как можно быстрее внести законопроект, который осудит Россию как государство-агрессор — это альтернатива признанию РФ государством-спонсором терроризма, которое не поддержала администрация президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на неназванного помощника конгрессмена и текст законопроекта.



Как пишет издание, признание России государством-агрессором предоставит Байдену новые полномочия по введению санкций против российских чиновников. В то же время помощник Палаты представителей Республиканской партии назвал это «половинчатым» ответом на последовательный призыв президента Владимира Зеленского признать РФ государством-спонсором терроризма.

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«Вместо этого администрация Байдена заявила, что не поддержит его [предоставление статуса государства-спонсору терроризма], но придумала альтернативное определение, даже не существующее во внутреннем или международном праве США — для него нет никакой правовой основы. Это недоработанный пиар-ход, который не сделает ничего, чтобы наказать Россию или помочь украинскому народу», — сказал The Hill помощник конгрессмена, знакомый с переговорами.

В проекте текста, который есть в распоряжении издания, сказано, что после введения такой опции в действие президент США может определить «государством-агрессором» не только Россию, а любую страну, если она причастна к агрессии против Украины, «несет ответственность, участвует или является соучастником преступления агрессии».

Критики текста говорят, что эти санкционные органы лишние, потому что администрация Байдена наложила санкции на российского диктатора Владимира Путина и многих его чиновников и членов семьи с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале.

Организации, базирующиеся в США и поддерживающие Украину, выступили с общим заявлением, высказавшись против законопроекта и назвав такую концепцию «разрушительной». Ее подписали Украинский комитет конгресса Америки, Объединенный балтийско-американский национальный комитет и Razom for Ukraine.

Группы опасаются, что объявление РФ государством-агрессором позволит смягчить санкции и вернуть замороженные активы военным преступникам в рамках возможных преждевременных переговоров с Россией.

«Хотя правительство США, Конгресс и президент Байден многое сделали для поддержки Украины, предложение государства-агрессора контрпродуктивно и не должно быть принято», — заявили они.

Как пишет The Hill, украинские чиновники признали: такой статус не отвечает их запросам о признании РФ террористическим государством, но поддерживают это мероприятие как способ описать Россию как государство, совершающее террористические акты, и в целом могут поддержать введение отдельного срока, если он предоставляет дополнительные инструменты для наказания государств-агрессоров.

Ранее посол США в НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне пока не считают полезным признание России страной-спонсором терроризма. По ее словам, Вашингтон выступает за дальнейшие ограничения для России из-за санкций и экспортных ограничений.



23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции. После этого войска РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате атак почти вся Украина осталась без света и связи.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

Ряд парламентов стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.