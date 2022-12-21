«Нужно столько обсудить». Байден ждет приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря, 15:38 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден заявил, что им с главой украинского государства Владимиром Зеленским нужно многое обсудить.

В среду, 21 декабря, Байден ответил на твит Зеленского о визите в США и выразил надежду, что его полет пройдет хорошо.

«Я очень рад твоему приезду. Нам столько всего нужно обсудить», — сказано в Twitter американского президента.

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Ранее в среду президента Украины заметили в польском Пшемысле. По данным СМИ, он вылетел из аэропорта Жешув в Вашингтон.

По данным СМИ, Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 21 декабря в 21:00 по киевскому времени. Это первый заграничный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ. Также Зеленский выступит перед Конгрессом США.

Ожидается, что президент США объявит о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов, в который войдут ЗРК Patriot — об их передаче давно просил Киев.