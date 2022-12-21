«Нужно столько обсудить». Байден ждет приезда Зеленского в Вашингтон
Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Президент США Джо Байден заявил, что им с главой украинского государства Владимиром Зеленским нужно многое обсудить.
В среду, 21 декабря, Байден ответил на твит Зеленского о визите в США и выразил надежду, что его полет пройдет хорошо.
«Я очень рад твоему приезду. Нам столько всего нужно обсудить», — сказано в Twitter американского президента.
Ранее в среду президента Украины заметили в польском Пшемысле. По данным СМИ, он вылетел из аэропорта Жешув в Вашингтон.
По данным СМИ, Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 21 декабря в 21:00 по киевскому времени. Это первый заграничный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ. Также Зеленский выступит перед Конгрессом США.
Ожидается, что президент США объявит о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов, в который войдут ЗРК Patriot — об их передаче давно просил Киев.