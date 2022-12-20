Крепость Бахмут. Зеленский посетил украинских защитников в самой горячей точке фронта — фоторепортаж 20 декабря, 15:34 Сюжет Защитники Бахмута передают Зеленскому флаг Украины (Фото:ОП)

Во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский с необъявленным визитом посетил Бахмут Донецкой области — самую горячую точку фронта, где встретился с защитниками города.

На 300-й день войны Владимир Зеленский посетил передовые позиции одной из механизированных бригад в Бахмуте, военнослужащие которой защищают подступы к городу. Президент заслушал доклад командира об оперативной обстановке, об обеспечении украинских подразделений на защите Бахмута и о предложениях относительно дальнейших действий.

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Президент поблагодарил защитников Бахмута за мужество, стойкость и твердость, вручив военнослужащим государственные награды. Их получили воины механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений.

В разговоре с журналистами Зеленский заявил, что посетил Бахмут, поскольку «украинские военные защищают наши жизни, и мы хотя бы иногда должны рисковать своими, чтобы поддержать наших ребят». «Мне кажется, что это честно», — добавил президент Украины.

К моменту, когда стало известно о визите президента в самую горячую точку фронта, он уже уехал из города.

Фото: ОП

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Глава государства и все присутствовавшие почтили минутой молчания память погибших героев.

«Крепость Бахмут. Наши. Непокоренные перед врагом. Доказывающие своей храбростью доказывают, что мы выстоим и своего не отдадим. Украина гордится вами. Я горжусь! Спасибо за мужество, стойкость и твердость, которую вы демонстрируете в отражении вражеских атак», — написал Зеленский на своих официальных страницах после визита в Бахмут.

Фото: ОП

Фото: ОП

Военнослужащие, защищающие Бахмут, передали через Зеленского подписанный ими украинский флаг для Конгресса США — в знак благодарности за переданное для ВСУ оружие.

Фото: ОП

Фото: ОП

Вместе с Зеленским Бахмут посетили заместитель министра обороны Анна Маляр и глава ОП Андрей Ермак.

Это уже вторая поездка Зеленского на Донбасс за последние недели: 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, президент посетил восток Украины, чтобы вручить украинским военным государственные награды и подарки.

Фото: ОП

Фото: ОП