Зеленский прибыл в Капитолий для встречи с Пелоси 22 декабря, 02:14 Владимир Зеленский и Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий и проводит встречу с главой Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает CNN.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить смелого и мужественного президента Зеленского, чтобы отдать должное — не только ему — но мужественному, единому народу Украины за то, что они делают для защиты демократии», — заявила Пелоси.

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После встречи президент Украины выступит перед Конгрессом и Сенатом США. Глава государства упомянул, что в прошлый раз был в Капитолии еще до полномасштабного вторжения РФ.

«Что я могу сказать? Другое, другое чувство, как другая история, как другая жизнь. Но все равно в этой жизни очень важен Конгресс Соединенных Штатов, это большой друг Украины, украинского народа, действительно свободы, свободы украинцев. И вам большое спасибо. Вы помогли нам в финансовой поддержке… Большое вам спасибо», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

21 декабря Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

Госбюджет США на 2023 год финансовый год предусматривает почти $45 миллиардов в помощь Украине и странам-союзникам НАТО.

Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на разные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплату.

Кроме того, США предоставит $13 миллиардов в экономическую поддержку украинскому правительству.