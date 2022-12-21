В Белом доме раскрыли детали подготовки визита Зеленского в США 21 декабря, 09:08 Зеленский едет в США, где встретится с Байденом (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили возможность визита украинского лидера в Вашингтон во время телефонного разговора 11 декабря.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге.

14 декабря Киев получил от администрации Байдена официальное приглашение. Там было указано, что визит может включать продолжительную встречу с президентом США, встречу с ключевыми членами команды национальной безопасности и администрации Байдена, а также возможность выступить перед прессой и принять участие в совместном заседании Конгресса.

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Офис президента Зеленского официально принял приглашение в прошлую пятницу, 16 декабря. Визит был окончательно подтвержден всего три дня назад, 18 декабря. В этот день Белый дом уведомил официальные органы, что Зеленский приедет в Вашингтон и что они могут работать над координацией совместных переговоров.

Представитель Белого дома также озвучил приблизительную программу визита украинского президента. Он отметил, что Зеленский будет находиться в США всего несколько часов, а затем вернется в Украину.

Сначала Байден примет Зеленского в Белом доме для двусторонней встречи. Там состоится пресс-конференция и возможность обратиться к представителям общественности. Затем состоится выступление Зеленского на совместном заседании Конгресса, демонстрирующее сильную двухпартийную поддержку Украины.

«Мы с нетерпением ждем возвращения президента Зеленского в Белый дом для его второго, но первого визита с начала жестокой войны России против Украины. Это то, что мы давно хотели сделать», — подчеркнул представитель Белого дома.

Он также добавил, что во время телефонного разговора Байден и Зеленский пришли к выводу, что возможность встретиться и приехать в США, чтобы поблагодарить американский народ за невероятную поддержку, которую он получил — «будет важным импульсом и подкреплением американской и союзнической поддержки на ближайшие месяцы и на столько, сколько потребуется».

Ранее телеканал CNN сообщил, что 21 декабря в Белом доме должны встретиться президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

По данным AP, неожиданная встреча состоится на фоне намерений США направить Украине новый пакет оборонной помощи, включающий ракетные системы Patriot и высокоточные бомбы для истребителей.

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Позже сам Зеленский подтвердил свой визит в США и запланированную встречу с Байденом.

Визит Зеленского в США — его первый выезд за границу с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С этого момента украинский президент не покидал страну.

Отмечалось, что визит Зеленского в США не был окончательно согласован и из соображений безопасности нет информационного сопровождения.