Стало известно время встречи Байдена и Зеленского 21 декабря, 13:00 Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского начнется в 21:00 по киевскому времени.

Соответствующая информация опубликована в публичном распорядке дня президента США.

В 21:30 по киевскому времени президент Байден проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома.

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В 23:30 Байден и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.

Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

