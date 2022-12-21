Украинцы уже 300 дней демонстрируют миру свою стальную волю — Байден

21 декабря, 23:56
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Джо Байден и Владимир Зеленский дают общую пресс-конференцию (Фото:НВ)

Джо Байден и Владимир Зеленский дают общую пресс-конференцию (Фото:НВ)

Президент США Джо Байден заявил, что украинский народ уже 300 дней демонстрирует всему миру свою стальную волю.

"300 дней народ Украины показывает России и всему миру свою стальную волю, стойкость перед империалистическими аппетитами страны, которая думала, что сможет вас завоевать. И им это не удалось", - заявил Байден.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=ZjxkX7_d4yg

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду 21 декабря он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Джо Байден Война в Украине Война России против Украины

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