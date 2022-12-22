Зеленский в Конгрессе заявил, что никогда не будет призывать армию США воевать в Украине 22 декабря, 03:18 Владимир Зеленский привез в Конгресс флаг, переданный ему украинскими защитниками и защитницами в Бахмуте (Фото:Кадр из видео канала Голос Америки/YouTube)

Выступая в Конгрессе, президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не будет призывать армию США воевать в Украине.

«Я никогда не буду призывать США ввести свою армию для борьбы с Россией на территории Украины. Хватит поставок американских танков и самолетов. Уверяю, украинцы разберутся, как ими управлять», — заявил президент.

Видео дня

Глава государства также сравнил украинскую армию с американской во время Второй мировой войны.

«Россияне используют все, что могут, против Бахмута и против других городов. Однако наши Силы обороны выстаивают. И мы все гордимся ими. Российская техника примитивна: они сжигают все, что могут. Когда-то храбрые американские солдаты сражались против гитлеровских войск на Рождество в 1944 году. Храбрые украинские солдаты делают то же самое», — заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

21 декабря Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

Госбюджет США на 2023 год финансовый год предусматривает почти $45 миллиардов в помощь Украине и странам-союзникам НАТО.

Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на разные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплату.

Кроме того, США предоставит $13 миллиардов в экономическую поддержку украинскому правительству.