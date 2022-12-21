Зеленский уже на пути в Вашингтон, новый пакет помощи США составит $1,8 млрд и будет включать Patriot — СМИ 21 декабря, 05:33 США поставят в Украину ЗРК Patriot (Фото:ukraine_map/Twitter)

Телеканал CNN сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский уже направляется в США для встречи с главой Белого дома Джо Байденом.

Телеканал отмечает, что визит Зеленского в США не был окончательно согласован и из соображений безопасности нет информационного сопровождения.

Информационное агентство Associated Press сообщает, что новый пакет военной помощи, о котором будет объявлено во время встречи Байдена и Зеленского, составит 1,8 миллиарда долларов и будет включать ЗРК Patriot и высокоточные бомбы для истребителей.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что в среду, 21 декабря, в Белом доме должны встретятся президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщается, что неожиданная встреча состоится на фоне намерений США направить Украине новый пакет оборонной помощи, включающий ракетные системы Patriot.

Если встреча состоится, это станет первым выездом за границу с 24 февраля для Владимира Зеленского.