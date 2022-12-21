Из Бахмута в Вашингтон. О чем говорит неожиданный визит Зеленского в США 21 декабря, 17:40 Эксклюзив НВ Зеленский впервые за все время нынешней большой войны покинул Украину (Фото:president.gov.ua)

В рамках этого визита будут решаться критически важные вопросы для Украины и для дальнейшей судьбы нынешней войны

Для меня визит Зеленского в США неожидан. Это главная сенсация, как минимум, последних дней. Потому что Зеленский впервые за все время нынешней войны покидает Украину. Ранее он отказывался от важных саммитов — как Большой Семерки, летом в июне саммит НАТО или вот в ноябре саммит Большой Двадцатки.

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Это решение свидетельствует о двух вещах.

Во-первых, все же нынешняя ситуация и в стране, и на фронте контролируемая. Нет таких рисков и такой критичности, как была в первые недели войны, и поэтому можно уехать за границу, но только с очень важной целью. Визит в США имеет большое значение и не просто символическое. Это не просто поездка для встреч с президентом США, для выступления в Конгрессе. В обычных условиях это имело бы большое значение. Но сегодня я думаю, что в рамках этого визита будут решаться критически важные вопросы для Украины и для дальнейшей судьбы нынешней войны.

Вообще, есть огромная символика в том, что сначала был Бахмут для Зеленского — самая горячая точка войны на сегодня, а затем — Вашингтон. Почти сразу. Такова амплитуда и таковы географические точки. Думаю, что и в Бахмуте, и в Вашингтоне будет решаться дальнейшая судьба нынешней войны как минимум на ближайшие месяцы. Именно поэтому после Бахмута поехал в США. В Бахмуте сейчас нужно выстоять и заложить устои для дальнейшего контрнаступления ВСУ. И не случайно после вчерашнего визита Зеленского к нашим бойцам появилось такое символическое название «Крепость Бахмут». А вот в Вашингтоне будет решаться вопрос ресурсного обеспечения действий украинских войск. Потому что ближайшие месяцы — зима и весна — будут решающими для дальнейшего развития нынешней войны. От того, будет ли у ВСУ достаточно оружия зависит, будет ли победа уже в следующем году, может ли война затянуться на неопределенное время.

Ситуация сейчас очень сложная и неоднозначная

Во-вторых, думаю, что в офисе президента, получив приглашение от администрации президента США, поняли: именно Зеленский должен стать решающим эмоционально-психологическим и политическим фактором, который может повлиять не только на сохранение, но на необходимое точечное усиление поддержки США украинского сопротивления.

Так что в Вашингтоне будет решаться вопрос о том, что нам нужно для нашей победы. Уже один вопрос, как я понимаю, почти решен. Будет очень символично, если Зеленский будет возвращаться в Киев с эффективной системой ПВО Patriot. Да еще будет решаться гораздо больше вопросов. В частности, поставки других эффективных систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты. Дальше тяжелая техника, необходимая для украинского наступления. Буквально на днях потребности озвучил в интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В США будут обсуждать, что мы можем получить, в какие сроки, какие виды оружия. Причем, здесь вопрос не только в желании. По некоторым видам оружия и боеприпасов требуется организация производства. Уже недостаточно того оружия, которое мы получили со складов НАТО. И этот вопрос будет обсуждаться и будет решаться с американской администрацией. И в целом — вопросы тактики дальнейших военных действий с помощью США в ближайшие месяцы, которые будут решающими. И стратегии, как дальше может развиваться эта война, которой должна быть общая стратегия Украины и США, Украины и Запада, чтобы заставить Россию выйти из оккупированных территорий, заставить прекратить эту кровавую войну, как это сделать.

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Ситуация сейчас очень сложная и неоднозначная. Много признаков того, что Путин взял курс на затягивание войны, это, безусловно, беспокоит и украинское руководство, и наших западных партнеров. Поэтому нужно согласовать, как нам эффективно отреагировать на эту новую путинскую тактику.

Я постоянно слышу о том, что Украину к чему-то США будут склонять. Риски такие, безусловно, есть. В Администрации Байдена есть люди с разными точками зрения. Причем это не обязательно позиция, что Украину нужно склонить к каким-то позорным договоренностям с Россией. Нет. Таких установок нет. Есть скорее предостережения от каких-то действий. Ну, например, генерал Марк Милли. Руководитель объединенного комитета начальников штабов. Он исходит из классической военной логики, из которой, кстати, американцы исходили в начале этой великой войны — что у России огромное преимущество в численности войск, в мобилизационном потенциале (об этом и Залужный сказал, что РФ может мобилизовать до 1,5 млн в свои войска).

Уже нынешние масштабы мобилизации создали нам тяжелые вызовы.

О чем нужно понимать многим нашим комментаторам и диванным экспертам — сейчас не может быть никаких шапкозакидательских настроений. Думать, что война закончится уже через несколько месяцев легкой победой — к сожалению, это не так. Не случайно Зеленский поехал в Бахмут, потому что там очень тяжелая ситуация, наших бойцов надо было поддержать. Это была главная цель этого визита. Но есть мнение, что война может повиснуть. В России еще достаточно ресурсов для ведения этой войны, и война может зависнуть. Что тогда делать? Второе мнение в американской администрации, тоже известное, — слишком форсировать войну, предоставить Украине и авиацию, и все тяжелое оружие (кстати, не все то, что нам нужно, есть у американцев, это тоже нужно понимать), и ВСУ перейдут в скорое наступление — не приведет ли это к возникновению критической ситуации, когда Россия может применить против Украины ядерное оружие.

Так что это нужно принимать во внимание. Но есть понимание. Об этом постоянно говорит Зеленский и командование ВСУ, и это понимают наши американские партнеры — перемирие или прекращение огня на условиях, не удовлетворяющих обе стороны, мира не принесет. Он будет паузой в войне. Поэтому вопрос на переговорах в Вашингтоне будет не об уступках со стороны Украины, а о формировании, согласовании оптимальной тактики и стратегии как военной, так и дипломатической — как принудить Россию к прекращению войны. К такому прекращению войны, которое бы отвечало украинским интересам и максимально уменьшало вероятность восстановления войны в ближайшем будущем. Вот что будет обсуждаться.

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