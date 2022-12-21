Экс-кандидат в президенты США Ромни назвал Зеленского «национальным и мировым героем»
Митт Ромни (Фото:Mitt Romney / Twitter)
Экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни назвал президента Владимира Зеленского «национальным и мировым героем».
Об этом сообщает The New York Times.
По его словам, Зеленский является «национальным и мировым героем». Он отметил, что будет рад послушать украинского президента, который выступит перед Конгрессом США.
Ромни является сенатором от штата Юта с 2019 года, он был кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2012 года, где проиграл Бараку Обаме.
По данным СМИ, Зеленский и Байден встретятся 21 декабря в 21:00 по киевскому времени.
Это первый заграничный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ. Также Зеленский выступит перед Конгрессом США.
Ожидается, что президент США объявит о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов.