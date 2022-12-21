Экс-кандидат в президенты США Ромни назвал Зеленского «национальным и мировым героем» 21 декабря, 17:51 Митт Ромни (Фото:Mitt Romney / Twitter)

Экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни назвал президента Владимира Зеленского «национальным и мировым героем».

Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, Зеленский является «национальным и мировым героем». Он отметил, что будет рад послушать украинского президента, который выступит перед Конгрессом США.

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Ромни является сенатором от штата Юта с 2019 года, он был кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2012 года, где проиграл Бараку Обаме.

По данным СМИ, Зеленский и Байден встретятся 21 декабря в 21:00 по киевскому времени.

Это первый заграничный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ. Также Зеленский выступит перед Конгрессом США.



Ожидается, что президент США объявит о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов.