Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, поскольку война переходит в новую фазу — Белый дом 21 декабря, 16:23 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, поскольку считает, что война в Украине вступила в новую фазу.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в комментарии СNN.

«Президент действительно считает, что по мере приближения зимы, когда мы вступаем в новую фазу этой войны, агрессии господина Путина, что сейчас самое подходящее время для двух лидеров сесть лицом к лицу и поговорить», — сказал он.

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Кирби отметил, что Зеленский осознает риски, которым он подвергается, покидая Украину, а США работают над тем, чтобы поездка была безопасной.

Отвечая на вопрос, когда Украине передадут системы ПВО Patriot, Кирби заявил, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять ими» и призвал «учитывать это».

По данным СМИ, Зеленский и Байден встретятся 21 декабря в 21:00 по киевскому времени. Это первый заграничный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ. Также Зеленский выступит перед Конгрессом США.

Ожидается, что президент США объявит о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов, в который войдут ЗРК Patriot — об их передаче давно просил Киев.