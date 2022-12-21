Перед выступлением Зеленского? Пелоси призвала конгрессменов не пропускать заседание в среду

21 декабря, 02:40
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Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Mary F. Calvert)

Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Mary F. Calvert)

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к конгрессменам с призывом не пропускать заседание в среду, 21 декабря.

"Я придерживаюсь сообщения лидера о расписании, поощряя всех членов присутствовать на нашей сессии в среду вечером. Мы завершаем очень особую сессию 117-го Конгресса принятием закона, который способствует прогрессу американского народа, а также поддерживает нашу демократию. Пожалуйста, присутствуйте на особом для демократии заседании в среду вечером", - написала Пелоси.

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www.speaker.gov
Фото: www.speaker.gov
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Ранее телеканал CNN сообщил, что в среду, 21 декабря, в Белом доме должны встретиться президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщается, что неожиданная встреча состоится на фоне намерений США направить Украине новый пакет оборонной помощи, включающий ракетные системы Patriot.

Если встреча состоится, это станет первым выездом за границу с 24 февраля для Владимира Зеленского.

https://www.youtube.com/watch?v=qGmsqlyNUto
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Конгресс США Владимир Зеленский Нэнси Пелоси

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