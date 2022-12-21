Германия будет рада визиту Зеленского, но танки Leopard передавать пока не собирается 21 декабря, 16:28 Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Германия будет рада, если президент Украины Владимир Зеленский решит посетить ФРГ.

Об этом заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.

Он уточнил, что на данный момент нет планов по визиту Зеленского в Германию.

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«Я не могу сообщить о каких-либо планах в ближайшем будущем. Конечно, в Германии будут очень рады приветствовать президента Украины, если бы он решил совершить такой визит», — сказал Гебештрайт.

Он назвал «очень положительным знаком и обнадеживающим шагом» то, что Зеленский смог отправиться с визитом в Вашингтон, совершив первую зарубежную поездку с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Что касается возможности объявления новых позиций военной помощи в случае такого потенциального визита, в частности передачи танков Leopard, то представитель отметил, что пока планов по танкам нет.

Он напомнил три принципа германского правительства: поддерживать Украину всеми силами, не допустить прямого противостояния России и НАТО, не действовать в таких вопросах единолично. Гебештрайт напомнил, что до сих пор ни одна страна не предоставила Украине танки западного образца и что он не видит признаков того, что это произойдет в ближайшее время.

Инфографика: НВ

В то же время, официальный представитель правительства ФРГ подчеркнул, что ситуация развивается «очень динамично», оценка ее проводится регулярно.

11 декабря посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Украина продолжает переговоры относительно предоставления танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

9 декабря в правительстве Германии сообщили, что ведут переговоры с США и другими партнерами о поставках Украине танков Leopard 2. Немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков. Эту информацию подтвердила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.