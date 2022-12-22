Зеленский после встречи с Байденом анонсировал укрепление обороноспособности Украины в следующие месяцы 22 декабря, 00:31 Владимир Зеленский в Белом доме 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне в среду, 21 декабря, анонсировал укрепление обороноспособности Украины в следующие месяцы.

Глава украинского государства поблагодарил США за новый пакет помощи почти на 2 млрд долларов и отметил, что передача Украине ЗРК Patriot — «важный шаг для создания действенного воздушного щита для Украины». Он добавил, что они с Байденом скоординировали дальнейшие стратегические шаги и обсудили, «чего ожидают от следующего года и к чему готовятся».



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"…У нас есть четкое понимание, как будут усилены наши оборонные способности в следующие месяцы. Не хочу сейчас говорить об этом детально, но я за это очень благодарен президенту Байдену", — сказал Зеленский.



21 декабря Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 млрд долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.