На Банковой раскрыли четыре главные задачи визита Зеленского в США 21 декабря, 12:29 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «чрезвычайно важный» визит президента Владимира Зеленского в США опровергнет попытки России показать, что американо-украинские отношения остывают.

«Официальный визит господина Зеленского в Соединенные Штаты, начавшийся сразу после его визита в самую горячую точку войны — Бахмут, — в высшей степени символичен. И чрезвычайно знаменателен», — заявил Подоляк агентству Reuters в письменном комментарии.

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По его словам, визит Зеленского и уровень запланированных встреч «однозначно свидетельствуют о высокой степени доверия между странами».

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Подоляк сказал, что Зеленский сможет показать американской политической элите «реальный масштаб» войны, ее истинный характер и важность ее завершения должным образом — то есть на правильных условиях.

«Четвертое — оружие, оружие и еще раз оружие. Важно лично объяснить, зачем нам нужны те или иные виды вооружений. В частности, бронетехника, новейшие системы ПРО и ракеты большой дальности», — отметил он.

Подоляк считает, что Зеленский показал бы, почему предоставление Украине такого оружия не приведет к эскалации войны, а резко снизит военный потенциал России.

«На мой взгляд, визит, несомненно, активизирует и оптимизирует ключевые области военного сотрудничества, еще больше мобилизует двухпартийную политическую поддержку и более четко нарисует картину будущего, если война не будет завершена правильно», — добавил он.

Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.