Что будут обсуждать Байден и Зеленский 21 декабря, 13:52

Не обладая инсайдами, субъективно о целях и последствиях встречи

1. В мире сегодня формируется новая архитектура безопасности и мироустройства (все это понимают, но какая она будет?).

2. Вторжение в Украину изменило планы всех:

— и наши, конечно (кто хочет войну на своей территории);

Видео дня

— и США (которые были готовы к длинным санкциям и изматыванию РФ после захвата Украины);

— и ЕС (который привык с РФ делать большие деньги и использовать ее как мост в Китай);

— и Китая (который рассчитывал на другой сценарий войны и снижение влияния США в Евразии);

— и самих россиян, поставивших крест на «российском проекте» и перешедших в статус кормового придатка Китая и Индии.

3. Поэтому, уже сегодня формируются новые сценарии развития мира после войны, «после России».

Да, после России, потому что ее в сегодняшнем виде уже не будет, со всеми вытекающими рисками и возможностями.

Основной сценарий для России — стать Северной Кореей Европы

И основной сценарий для России — стать Северной Кореей Европы.

4. И как мы помним, у Северной Кореи есть свои союзники и сдерживающие силы, где главная сила — Южная Корея.

— Напомню, до корейской войны это было единое государство, где Северная Корея была промышленной, а Южная ее часть традиционно аграрной. Сегодня Южная Корея — страна с крепкой экономикой, ВПК, армией.

— Вот и сейчас актуален вопрос, кто будет противовесом новой Северной Корее в центре Европы?

5. Альтернативы Украине здесь откровенно нет. У нас сегодня самая боеспособная (а может, и самая сильная) армия в Европе. Это дает нам шанс быть центром безопасности в Европе.

6. Но не в контуре НАТО (который импотентен и 5-ю статью не способен применить), а в контуре Специального Союзника США (как Южная Корея или Израиль или тот же Тайвань).

7. И Украина как «специальный союзник» формирует новые возможности:

— Это и центр безопасности Европы и сдерживающая сила РФ.

— И управляющий процессами в РФ, помогающий ей развалиться и управляющий в регионе (вместе с поляками).

— И один из центров продовольственной безопасности мира (что усиливает роль США на Ближнем Востоке и Африке).

— И центр европейской энергетической безопасности.

— И новый логистический региональный хаб (как альтернатива Турции, которая показывает недружество с США).

— И новый центр производства в Европе (как альтернатива Китаю).

8. Будут ли сформированы эти возможности, зависит от следующих факторов:

— Совпадение планов США и Украины (в рамках озвученных интересов).

— Наличие у Украины собственной эффективной стратегии развития, в которую вшиты интересы США.

—- Наличие желания и воли быть партнерами (для нас, прежде всего, выбор не роли жертвы, а роль субъекта и надежного партнера).

— Обязанности сторон (это наше слабое место, много прожектов и мало проектного подхода в эффективной реализации партнерских инициатив).

— Поддержка украинской власти украинским народом, ведь не секрет, что после войны всегда у лидеров рейтинги падают, сталкиваясь с жесткой реальностью разбитой экономики.

Это все рассуждения «диванного аналітика», но мне кажется, что именно формат такого Специального Особого Партнерства и должен сегодня обсуждаться.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ