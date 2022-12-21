Что будут обсуждать Байден и Зеленский
Не обладая инсайдами, субъективно о целях и последствиях встречи
1. В мире сегодня формируется новая архитектура безопасности и мироустройства (все это понимают, но какая она будет?).
2. Вторжение в Украину изменило планы всех:
— и наши, конечно (кто хочет войну на своей территории);
— и США (которые были готовы к длинным санкциям и изматыванию РФ после захвата Украины);
— и ЕС (который привык с РФ делать большие деньги и использовать ее как мост в Китай);
— и Китая (который рассчитывал на другой сценарий войны и снижение влияния США в Евразии);
— и самих россиян, поставивших крест на «российском проекте» и перешедших в статус кормового придатка Китая и Индии.
3. Поэтому, уже сегодня формируются новые сценарии развития мира после войны, «после России».
Да, после России, потому что ее в сегодняшнем виде уже не будет, со всеми вытекающими рисками и возможностями.
Основной сценарий для России — стать Северной Кореей Европы
И основной сценарий для России — стать Северной Кореей Европы.
4. И как мы помним, у Северной Кореи есть свои союзники и сдерживающие силы, где главная сила — Южная Корея.
— Напомню, до корейской войны это было единое государство, где Северная Корея была промышленной, а Южная ее часть традиционно аграрной. Сегодня Южная Корея — страна с крепкой экономикой, ВПК, армией.
— Вот и сейчас актуален вопрос, кто будет противовесом новой Северной Корее в центре Европы?
5. Альтернативы Украине здесь откровенно нет. У нас сегодня самая боеспособная (а может, и самая сильная) армия в Европе. Это дает нам шанс быть центром безопасности в Европе.
6. Но не в контуре НАТО (который импотентен и 5-ю статью не способен применить), а в контуре Специального Союзника США (как Южная Корея или Израиль или тот же Тайвань).
7. И Украина как «специальный союзник» формирует новые возможности:
— Это и центр безопасности Европы и сдерживающая сила РФ.
— И управляющий процессами в РФ, помогающий ей развалиться и управляющий в регионе (вместе с поляками).
— И один из центров продовольственной безопасности мира (что усиливает роль США на Ближнем Востоке и Африке).
— И центр европейской энергетической безопасности.
— И новый логистический региональный хаб (как альтернатива Турции, которая показывает недружество с США).
— И новый центр производства в Европе (как альтернатива Китаю).
8. Будут ли сформированы эти возможности, зависит от следующих факторов:
— Совпадение планов США и Украины (в рамках озвученных интересов).
— Наличие у Украины собственной эффективной стратегии развития, в которую вшиты интересы США.
—- Наличие желания и воли быть партнерами (для нас, прежде всего, выбор не роли жертвы, а роль субъекта и надежного партнера).
— Обязанности сторон (это наше слабое место, много прожектов и мало проектного подхода в эффективной реализации партнерских инициатив).
— Поддержка украинской власти украинским народом, ведь не секрет, что после войны всегда у лидеров рейтинги падают, сталкиваясь с жесткой реальностью разбитой экономики.
Это все рассуждения «диванного аналітика», но мне кажется, что именно формат такого Специального Особого Партнерства и должен сегодня обсуждаться.
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