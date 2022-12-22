Зеленский в шутку намекнул Байдену, что Украине нужно больше Patriot 22 декабря, 01:49 Владимир Зеленский и Джо Байден на брифинге в Белом доме 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Владимир Зеленский в шутку намекнул американскому коллеге Джо Байдену, что Украине недостаточно одной батареи ЗРК Patriot.

Во время пресс-конференции после переговоров с Байденом в Белом доме Зеленский ответил на вопрос о «месседже» российскому диктатору Владимиру Путину. Он отметил, что уважает главу Белого дома как президента и как человека и считает того «субъектом», которому можно посылать месседжи.



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«Например, если сейчас не очень серьезно… Вы сказали — что будет после Patriot. После Patriot мы еще раз дадим сигнал президенту Байдену, что мы еще хотели бы получить Patriot. [после смеха журналистов] Такова наша жизнь, у нас война, извините», — сказал президент Украины.

Зеленский объяснил, что для него глава российского режима больше не является субъектом цивилизованного мира, и смысла посылать ему месседжи нет.

21 декабря Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 млрд долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

NASAMS, Iris-T, Patriot, Hawk. Как Украину закрывают от ракет – Антон Михненко https://www.youtube.com/embed/ion8B0p5kfY