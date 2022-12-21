Зеленский подтвердил свой визит в США и запланированную встречу с Байденом 21 декабря, 08:04 Визит Зеленского в США — его первый выезд за границу с 24 февраля (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что едет с визитом в США и должен встретиться с американским президентом Джо Байденом.

Об этом он сообщил в своем Twitter утром в среду, 21 декабря.

Зеленский отметил, что отправился в Вашингтон для укрепления обороноспособности Украины.

С Байденом они планируют обсудить сотрудничество двух стран.

Видео дня

Зеленский также лично выступить в Конгрессе США.

«Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», — резюмировал он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что 21 декабря в Белом доме должны встретиться президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

По данным AP, неожиданная встреча состоится на фоне намерений США направить Украине новый пакет оборонной помощи, включающий ракетные системы Patriot и высокоточные бомбы для истребителей.

Визит Зеленского в США — его первый выезд за границу с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С этого момента украинский президент не покидал страну.

Отмечалось, что визит Зеленского в США не был окончательно согласован и из соображений безопасности нет информационного сопровождения.

