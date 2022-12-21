Опубликован полный график Зеленского в США

21 декабря, 17:41
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Американские СМИ опубликовали предполагаемый график президента Украины Владимира Зеленского в США в среду, 21 декабря.

Как сообщает CNN, ожидается, что президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени. После этого:

Видео дня

После этого Зеленский вернется в Украину.

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https://twitter.com/annmarie/status/1605527853390405632

По данным СМИ, на момент написания материала президент Украины летит в США на американском военном самолете. Это первый заграничный визит Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Ожидается, что во время визита президента Украины Джо Байден объявит о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов, в который войдут ЗРК Patriot — об их передаче давно просил Киев.

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https://www.youtube.com/embed/G0bLncsJqw8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Джо Байден Белый дом Конгресс США Украина-США Владимир Зеленский Капитолий Война России против Украины

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