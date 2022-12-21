Опубликован полный график Зеленского в США 21 декабря, 17:41 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Американские СМИ опубликовали предполагаемый график президента Украины Владимира Зеленского в США в среду, 21 декабря.

Как сообщает CNN, ожидается, что президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени. После этого:



21:30 — двусторонние переговоры Зеленского и Байдена;



23:30 — совместная пресс-конференция Зеленского и Байдена;

01:15 — прибытие президента Украины в Капитолий;

02:30 — выступление Зеленского на объединенном заседании Конгресса США.

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После этого Зеленский вернется в Украину.

По данным СМИ, на момент написания материала президент Украины летит в США на американском военном самолете. Это первый заграничный визит Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Ожидается, что во время визита президента Украины Джо Байден объявит о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов, в который войдут ЗРК Patriot — об их передаче давно просил Киев.

