Трусливая война РФ. Специфика атаки усложнила восстановление инфраструктуры, но энергоснабжение улучшится к вечеру — онлайн 24 ноября, 12:00 В Украине развернули более 3,7 тыс. «пунктов несокрушимости», где есть тепло, вода и электричество (Фото:ГСЧС)

Украина шаг за шагом восстанавливает электро-, водо- и теплоснабжение после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре, который Россия нанесла в среду, 23 ноября.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Видео дня

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, пострадали девять человек. В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом 4 человека погибли, были ранены более 30. Всего в Украине, по данным МВДС, РФ в ходе массированного удара нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.

Вследствие ракетных атак украинцы во многих областях, Киеве и других крупных городах остались без света, тепла и электроснабжения. Из-за массового отключения потребителей на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены и перешли на работу без генерации в энергосистему. «Вчера произошел блэкаут в нашей энергосистеме из-за произошедших обстрелов», — подтвердил утром 24 ноября министр энергетики Герман Галущенко, отметив, что в 4:00 утра энергетическую систему Украины удалось объединить, к вечеру должны заработать АЭС.

К вечеру 23 ноября украинские спасатели и специалисты, ликвидируя последствия ракетных ударов, начали возвращать целостность энергосистемы Украины и подключать регионы к электроэнергии, водо- и теплоснабжению. По состоянию на поздний вечер среды на 90% электроснабжение было подключено во Львовской области, в большинстве областей удалось запитать сеть и подключить к электроснабжению критическую инфраструктуру (больницы и т. д. ). В Киеве воду и тепло в Киеве обещали вернуть к утру 24 ноября, электроснабжение — в первой половине дня четверга.

По настоянию Украины Совет безопасности ООН собрался на срочное заседание, где выступил Владимир Зеленский. Он призвал дать четкую оценку действиям России как государства-террориста и предложил Совбезу принять такую резолюцию, которая осуждала бы все формы энергетического террора.

Последствия атак 23 ноября и восстановление энергоснабжения Украины — главное

11:53 Энергосистема Украины постепенно восстанавливается, хотя в этот раз дольше из-за специфики атаки — Укрэнерго

В настоящее время украинская энергосистема постепенно восстанавливается после седьмой массированной волны российских ракетных ударов, сообщили в компании Укрэнерго.

Из-за специфики атаки, вызвавшей остановку атомных электростанций, восстановление электроснабжения в Украине продолжается дольше, чем после предыдущих атак. Все электростанции в Украине постепенно возвращаются в работу: сначала гидро- и теплоэлектростанции, позже — атомная генерация. Вечером 24 ноября диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует уменьшение дефицита в системе.

Целью вчерашней атаки были преимущественно объекты генерации, что повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей в Украине и Молдове. Энергосистема Украины и Молдовы объединена и работает синхронно с европейской континентальной сетью.



В настоящее время в Украине ситуация остается сложной, но контролируемой. Это означает, что НЭК Укрэнерго реализует соответствующий протокол действий по возвращению блоков электростанций в работу и вместе с облэнерго применяет резервные схемы питания потребителей. В первую очередь запитывают объекты критической инфраструктуры по всей стране: водоканалы, теплокоммунэнерго, системы водоотведения и т. д. Ремонтные бригады Укрэнерго и облэнерго не прекращают аварийно-восстановительные работы с момента завершения атаки.



Впрочем, дефицит в энергосистеме будет все равно оставаться. Для того чтобы держать ее стабильную работу в таких условиях, Укрэнерго продолжает применять графики ограничений потребления.

«Мы призываем потребителей, которым уже вернули энергопитание, не пренебрегать мерами экономии электроэнергии. Мы работаем. Свет возвращаем. Мы справимся», — заверили в Укрэнерго.



11:47 Кличко об эвакуации из Киева: Было бы хорошо, чтобы у людей были договоренности в пригородах

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жителям столицы нужно самостоятельно подумать о том, как лучше пересидеть период полного блэкаута, если он произойдет в результате массированных ракетных ударов РФ.

В интервью ВВС Украина он посоветовал запасы технической и питьевой воды дома, продуктов питания и теплых вещей.

11:35 «Россия ведет самую трусливую и варварскую войну» — Кулеба

Удары по объектам критической гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя российские массированные ракетные удары по энергосистеме Украины.

«Целенаправленные ракетные удары по критической гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями. Россия ведет самую трусливую и варварскую войну против безоружных мирных жителей. Как может кто-либо в мире оправдывать действия России какими-либо причинами или оставаться нейтральным по отношению к их геноцидной войне и террору?», — написал Кулеба.



11:06 «Самый худший сценарий». Киев готовится к полному отсутствию света, воды и тепла — Кличко

«Мы просчитываем разные сценарии развития событий. И не исключаем также самого худшего сценария развития событий, когда будет полное отсутствие электро-, тепло- и водоснабжения. Мы должны быть готовы и знать, что при этом сценарии нам нужно делать, чтобы обеспечить жизнедеятельность, чтобы предоставлять сервисы. Ни один из киевлян не должен иметь ощущение, что он остался один на один с этой проблемой. Они мне доверили отстаивать и защищать их права, и именно этим мы занимаемся», — сказал Кличко в интервью ВВС Украина.



10:50 Без света 25% жителей Киева, общественный транспорт в столице уже работает

Без электроснабжения в режиме аварийного отключения остается 25% процентов жилого фонда Киева, сообщили в КГВА. На левом берегу Киева водоснабжение было восстановлено. На правом берегу подачу воды полностью восстановят в первой половине дня.

10:47 Риторика геноцида. Кремль не отказался от максималистских целей войны, пропаганда уничтожения Украины несовместима с идеей переговоров — ISW

10:35 Три погранперехода на границе с Венгрией и Румынией обесточены и временно не работают — Госпогранслужба

В связи с отсутствием электропитания, приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пунктах пропуска:

Солотвино на границе с Румынией

Косино и Дзвинкове — на границе с Венгрией.

«Просим учесть эту информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы», — сообщается в Телеграм-канале Госпогранслужбы в четверг утром.



10:25 В Одессе возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры, в Житомире работают почти все котельные

В Одессе возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры. Однако для уменьшения нагрузки на энергосистему общественный электротранспорт в первой половине дня в Одессе функционировать не будет.



Житомирский горсовет сообщил Telegram, что фактически все котельные города работают, осуществляется подача тепла. «Напряжение появилось. Энергетики работали всю ночь, процедура запуска котельных сложная», — говорится в сообщении.



10:16 G7 ошеломлена новыми атаками РФ — послы стран Большой семерки в Украине

Послы G7 в Украине выразили поддержку украинцам после российских атак, которые впервые спровоцировали блэкаут в Украине.

«Послы G7 в Киеве ошеломлены продолжающимися российскими атаками на украинскую энергетическую систему в течение 9 месяцев российской полномасштабной агрессии против Украины. Мы стоим плечом к плечу с украинцами, разделяя их скорбь о невинно потерянных жизнях и сталкиваясь с нехваткой воды и света вместе с ними», — отмечается на странице послов в Twitter.



10:05 В Киеве начали подавать воду жителям правого берега

Киевводоканал частично стабилизировал электроснабжение на одном из ключевых объектов и начал подачу воды потребителям на правобережной части украинской столицы, сообщает КГГА.

«На пониженном давлении пока остаются Святошинский, Соломенский, частично Оболонский, Шевченковский и Подольский районы, жилые массивы Пуща-Водица, Виноградарь, Нивки. Специалисты Киевводоканала делают все возможное, чтобы стабилизировать водоснабжение как можно быстрее», — говорится в сообщении.

Ранее утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении водоснабжения в левобережной части столицы. «Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня», — написал он.



09:55 В Украине обесточена большая часть ж/д сети, 81 поезд опаздывает на час и больше



«Не без труда, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 9:00 утра 95 наших поездов на фоне всего продолжают движение. Из-за обесточивания большой части сети 81 из них имеет задержку более часа», — говорится в сообщении в Телеграм-канале компании в четверг.



Самые существенные задержки у поездов:



№ 711 Краматорск-Киев ( почти три часа);



почти три часа); № 749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена ( более 11 часов);



более 11 часов); № 17 Харьков-Ужгород ( более 11 часов);



более 11 часов); № 119 Запорожье-Львов ( около 11 часов);



около 11 часов); № 3 Запорожье-Ужгород ( более 10 часов).



«Технически самые сложные задержки — это Интерсити+, отопление которых зависит от электросети. Экипируем термоодеялами, но все же должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня два маршрута — на Краматорск (712) и на Днепр (732) — были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления», — подчеркнули в Укрзализныце.



09:36 В Украине открыто уже 3720 «пунктів незламності» («пунктов несокрушимости»)

О такой информации по состоянию на 09.00 24 ноября сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Адреса пунктов в каждом городе доступны ПО ССЫЛКЕ ЗДЕСЬ.

В зависимости от условий, каждый такой пункт сможет одновременно принимать от 40 до 500 человек без лимита времени пребывания.



Все такие объекты должны обеспечиваться главными базовыми услугами:

электричество,

теплом,

водой,

мобильной связью,

интернетом через StarLink,

первой медицинской помощью,

комнатами « матери и ребенка».

09:26 Более тысячи населенных пунктов Киевской области остаются без света



В Киевской области более тысячи населенных пунктов остаются без света после массированной ракетной атаки РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.



«Всю ночь работали энергетики, еще вчера начало возвращаться напряжение в некоторые населенные пункты. К сожалению, после вчерашнего обстрела 1125 населенных пунктов остались без света. Но энергетики работают, и мы преодолеем все последствия», — сказал он.



09:05 АЭС должны заработать под вечер. Произошел блэкаут, но энергетическую систему уже удалось объединить — Галущенко

К вечеру 24 ноября дефицит в энергосистеме Украины должен сократиться. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера произошел блэкаут в нашей энергосистеме из-за произошедших обстрелов. В 4:00 утра удалось объединить энергетическую систему, критические объекты инфраструктуры удалось запитать. Соответственно мы будем увеличивать объем. Рассчитываем, что к вечеру заработают атомные станции, поэтому сократится дефицит», — сообщил Галущенко.

08:56 Пережить темные времена. Европейские города будут собирать генераторы для Украины

Европарламент и Европейская ассоциация городов начали инициативу по сбору генераторов для Украины в больших объемах. Об этом в Twitter заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

08:45 Трамваи в Киеве временно не работают: на 7 трамвайных маршрутах запустили автобусы

Список маршрутов обнародовали в КГГА.



08:36 Кировоградская и Винницкая области запитаны в энергосистему Украины

Об этом по состоянию на 08:34 сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. В Кировоградской области уже подключена к электричеству критическая инфраструктура, Винницкая область запитана.



08:28 «Радуйтесь, россияне. На операционном столе ребенок. Молодцы, очень гуманные люди» — как пришлось оперировать без света хирургам Института сердца в Киеве

Видео снял директор Института сердца Борис Тодуров. По его словам, вчера свет в институте, в том числе в операционной, исчез прямо в момент, когда операцию делали ребенку.

08:10 В Киеве возобновили водоснабжение на левом берегу, 70% столицы пока без электроснабжения — Кличко

«Энергетики и специалисты Киевводоканала работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы. Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня», — написал Кличко в телеграм-канале в четверг утром.



«70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы», — отметил мэр.



07:00 В РФ назвали массированные удары по Украине ответом на «накачку западным оружием»



Согласно фантастической версии Небензи, целями российских ударов «являются объекты энергетической и другой инфраструктуры», которые используются для «военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западным, обеспечения логистики и связи украинских вооруженных формирований».

04:58 Президент Франции Эммануэль Макрон считает российские ракетные удары по Украине военным преступлением, которое должно быть наказано

02:09 Российские атаки на инфраструктуру являются преступлением против человечности — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшние атаки на украинскую инфраструктуру «преступлением против человечности». Он также призвал запретить России участвовать в голосованиях по войнам в Украине.

00:05 «Жестокие и бесчеловечные атаки». Боррель заверил Украину в поддержке ЕС на фоне нового массированного удара



22:37 Львов уже со светом и на 70% с водой. Как Украина восстанавливается после атак 23 ноября — данные по областям

