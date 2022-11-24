Российские атаки на инфраструктуру являются преступлением против человечности — Зеленский 24 ноября, 02:09 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшние атаки на украинскую инфраструктуру «преступлением против человечности». Он также призвал запретить России участвовать в голосованиях, касающихся войны в Украине.

Об этом президент сказал во время Совбеза ООН.



«Чего Россия хочет добиться? Когда температуры ниже нуля и миллионы людей не имеют электричества, воды, продовольствия. Это очевидное преступление против человечности», - отметил он.

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Зеленский также призвал изменить практику, при которой РФ как страна-террорист имеет право вето на любые решения Совета безопасности, в частности, относительно его агрессии против Украины.

«Террористическое государство не может участвовать ни в каких голосованиях по поводу своей агрессии, своего террора, это тупик», — сказал президент.

Сегодня российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом 4 человека погибли, пострадали более 30 человек.

Всего в Украине РФ сегодня нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.