«Критически необходимо оружие сдерживания». Как энергетическая инфраструктура Украины пережила седьмую волну атак РФ и чем остановить рашистов 25 ноября, 00:17 Эксклюзив НВ Киев без электричества из-за повреждений энергетической инфраструктуры после российских ракетных обстрелов (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Радио НВ рассказал о седьмой волне российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

«Это уже была седьмая волна мощных атак на нашу энергетическую инфраструктуру за чуть больше месяца. Думаю, что 90% энергетических систем стран ЕС не выдержали бы и первые две атаки, а наша энергетическая система выдержала уже семь атак и, думаю, что еще выдержит. Но похоже, что у нас произошел достаточно серьезный блекаут — не всеобъемлющий, но наша объединенная энергетическая система на время разъединилась на энергетические системы», — считает Омельченко.

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Помощь западных партнеров активизировалась, говорит эксперт, но, по его мнению, это произошло поздно:

«Она интенсифицировалась, но поздно, к сожалению. Нужно было это делать тогда, когда об этом говорили эксперты. Я в частности говорил еще летом, что нужно больше закупать аварийные запасы, устанавливать современные системы противоракетной обороны, системы сдерживания ATACMS».

Но надо понимать, по словам эксперта, какой бы ни была мощной поддержка Украины запасными запчастями, оборудованием, финансами, ПВО, многое будет зависеть от того, сколько у рашистов осталось этих ракет. Омельченко предполагает, что еще много:

«Поэтому критически необходимо получить оружие сдерживания, чтобы мы могли четко отвечать по точкам запуска этих ракет. Чтобы четко знали наши враги: если они запустили ракету, через несколько минут им прилетит на голову. К сожалению, если безнаказанность будет продолжаться, тогда у меня прогнозы не очень утешительны».