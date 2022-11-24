Более тысячи населенных пунктов Киевской области остаются без света

24 ноября, 09:09
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В Киевской области без света остаются более тысячи населенных пунктов (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В Киевской области без света остаются более тысячи населенных пунктов (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В Киевской области более тысячи населенных пунктов остаются без света после вчерашней массированной ракетной атаки РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

«Всю ночь работали энергетики, еще вчера начало возвращаться напряжение в некоторые населенные пункты. К сожалению, после вчерашнего обстрела 1125 населенных пунктов остались без света. Но энергетики работают, и мы преодолеем все последствия», — сказал он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=F6po_NZtoYs&feature=youtu.be

23 ноября российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

https://www.youtube.com/watch?v=At7BSg7FSig
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Электроэнергия Киевская область Электричество Отключения света Война России против Украины

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