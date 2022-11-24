АЭС подключены и набирают мощность, большинству потребителей Украины дадут свет в ближайшие часы — ДТЭК 24 ноября, 22:29 Киев после российских атак 23 ноября 2022: жители столицы заряжают телефоны в пункте несокрушимости (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel/File Photo)

Вновь подключенные к энергосети украинские АЭС начали выдавать первые киловатты электроэнергии, после чего, как ожидается, наберут мощность и смогут обеспечить электричеством большинство украинцев уже в ближайшие часы.

Об этом вечером 24 ноября заявил в эфире телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.



«Уже начались активные действия по нагрузке АЭС, они начали выдавать первые киловатты. В ближайшие часы большинство потребителей можно будет подключить. Начнутся графиковые отключения, чтобы обеспечить экономию, как это было до обстрела, но не сторопроцентный блэкаут городов, регионов, частей областей», — сказал Сахарук пояснив, что после того, как уже включившиеся в работу атомные станции наберут мощность, ситуация с энергообеспечением улучшится.

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Он отметил, что по состоянию на вечер четверга ДТЭК имеет в работе «почти полный состав оборудования, работавшего до вчерашней атаки».

По его словам, в частности, в Киеве, где обесточенными остаются примерно 60% жителей, свет сначала может подаваться по два-три часа, пока не будет увеличен объем электроэнергии, поступающей в столицу.

При этом, указал Сахарук, система показывает свою способность восстанавливаться после блэкаута, спровоцированного ракетной атакой 23 ноября. Благодаря профессиональным действиям украинских военных, энергетиков, местных властей энергосистему Украины не удалось парализовать полностью.

«Да, это был блэкаут. Сейчас мы смотрим, как система восстанавливается после него. Действительно, сработала автоматика, защитившая оборудование, система выключилась. Но энергетики начали возвращать ее к жизни сразу после окончания обстрелов», — объяснил Сахарук.

Он пояснил, что энергетикам ДТЭК пришлось, в частности, чинить транзитную линию на левый берег Киева, которая была существенно повреждена в результате падения вражеской ракеты.

Оценивая ситуацию, Сахарук указал, что она сложнее на левом берегу Днепра, поскольку больше поврежденных объектов, а возможностей быстро запитать потребителей меньше.

«В целом в Украине нет мест, где все хорошо, где не выключается свет, но он понемногу возвращается», — резюмировал исполнительный директор ДТЭК.

Как сообщалось, все украинские АЭС (Южноукраинская, Хмельницкая, Ровенская и Запорожская АЭС, которая не поставляет электроэнергию в сеть, а только получает ее для собственных нужд) были впервые в истории отключены от сети из-за российских ракетных ударов по энергосистеме Украины 23 ноября. В результате предыдущего обстрела 15 ноября отключались только два блока ХАЭС и один РАЭС.